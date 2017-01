Integrante do Centrão, PHS anuncia apoio à reeleição de Rodrigo Maia

Com sete deputados, o PHS anunciou nesta sexta-feira, 27, apoio à reeleição do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). É o quinto partido do Centrão – grupo de 13 partidos que reúnem 219 deputados e que disputavam espaço na base aliada com Maia – a oficializar apoio à recondução do parlamentar fluminense na disputa marcada para a próxima quinta-feira, 2 de fevereiro.

“Os deputados federais do partido entendem que Rodrigo Maia conduziu a Câmara com responsabilidade em um período crítico de instabilidade institucional e de acirramento de tensões. O PHS acredita que Maia é o candidato à presidência que pode ajudar o País na condução da apreciação de medidas importantes, durante os próximos dois anos, para a recuperação do País”, diz nota assinada pelo líder da sigla, Diego Garcia (PR).

Com o PHS, já são dez as bancadas que anunciaram apoio formal à reeleição de Maia. Do Centrão, já tinham oficializado apoio ao parlamentar fluminense o PP, PR, PSD e PRB.

Além dos partidos do grupo, o atual presidente da Câmara já recebeu apoio oficial do DEM, PSDB, PSB e PCdoB. Com esses apoios, ele planeja fazer o lançamento oficial da sua candidatura na próxima terça-feira, 31.