Incra teria negociado para ‘salvar’ fazenda

Duas semanas após a Frente Nacional de Luta (FNL) desocupar a Fazenda Esmeralda, em Duartina (SP), do coronel da reserva João Baptista Lima Filho, amigo e ex-assessor do presidente Michel Temer, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) passou a negociar a transferência da Fazenda Santo Antonio, em Bauru (SP), para os sem-terra. O caso levantou suspeita de tráfico de influência – o Incra teria cedido à pressão da FNL em troca da desocupação do imóvel do amigo de Temer.

O presidente do Incra, Leonardo Góes Silva, se encontrou com um dos líderes da FNL, José Rainha Júnior, em Bauru, em 14 de junho de 2016 para discutir a transferência da Santo Antonio, segundo o jornal El País. A Esmeralda havia sido invadida em 23 de maio. Uma semana após a ocupação, Temer recebeu Rainha no Planalto. Um procurador da República ouvido pelo jornal viu nos fatos indícios de tráfico de influência.

A Santo Antonio, que teria sido oferecida pelo Incra em troca da liberação da propriedade do amigo de Temer, pertence ao frigorífico Mondelli e tem 2,2 mil hectares. A área foi arrolada no processo de falência do grupo e já foi levada a leilão três vezes, sem ser arrematada. Desde 16 de março deste ano, parte da fazenda está ocupada por integrantes da União Camponesa, ligada à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais.