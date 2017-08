Imprensa europeia destaca articulação de Temer, caos no Plenário e calma na rua

O jornal britânico Financial Times destacou a matéria em uma chamada no site e disse que agora os investidores acompanharão se Temer terá apoio político para aprovar o programa de reforma fiscal, que, segundo o veículo, “descarrilou após as denúncias de corrupção”.

A rede britânica BBC afirmou que o peemedebista sobreviveu à denúncia em uma sessão marcada por “cenas de caos e exacerbação de raiva” e disse que o presidente viu afastada a primeira ameaça a seu mandato. A matéria do site acompanha um vídeo em que deputados brigam pro causa de boneco do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vestido de presidiário – o chamado “pixuleco”.

Os principais veículos de comunicação da Europa destacaram na noite desta quarta-feira a rejeição na Câmara da denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB). A capacidade de articulação política do peemedebista, as disputas no Plenário e a pouca presença da população foram ressaltadas pelos jornais e TVs do continente.

A edição da Espanha do jornal El País afirmou que “os mesmos deputados que há 15 meses deram luz verde para derrubar a então presidente Dilma Rousseff por maquiar as contas públicas salvaram nesta quarta-feira seu sucessor”. “Poucos como Temer conhecer as manhas para captar as vontades da política brasileira”, diz a matéria do jornal, que diz que o presidente teve êxito em superar os obstáculos na Câmara.

O jornal português Diário de Notícias afirmou que Temer enfrenta agora outros três desafios: aprovação baixa, recuperação pouco firme da economia e eventuais novas denúncias apresentadas pelo Ministério Público.

“Além do iminente acordo de delação premiada de Eduardo Cunha, ex-aliado do presidente hoje detido na Operação Lava-Jato, que se prevê possa vir a ter conteúdo explosivo para o governo”, disse o jornal, que publicou mais cedo um vídeo com um pequeno protesto em Lisboa contra o presidente brasileiro.

Já o Público, também português, disse que, apesar de vitória na Câmara, o futuro de Temer “não está garantido” e que o Congresso do Brasil “vive numa realidade alternativa à do comum dos brasileiros”, citando pesquisas de opinião que mostram que a maioria da população desejava a saída do presidente.

O francês Le Monde destacou ainda a indiferença das ruas à votação e a TV alemã Deutsche Welle falou em poucos manifestantes contrários a Temer em Brasília. (Mateus Fagundes – mateus.fagundes@estadao.com)