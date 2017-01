Imbassahy: Teori era um juiz que vinha conduzindo processos com responsabilidade

Atual líder do PSDB na Câmara e cotado para assumir a Secretaria de Governo, o deputado Antonio Imbassahy (BA) classificou nesta tarde a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, de “tragédia”.

“Era um homem muito criterioso, um juiz que vinha conduzindo os processos com muita responsabilidade. É uma tragédia”, lamentou.

O tucano lembrou que o ministro se destacou em sua carreira como um “grande juiz” e lembrou que sua morte interrompe o andamento da Operação Lava Jato até que seja concluído o processo de substituição da vaga aberta na Corte. “Estou perplexo”.

Outro líder partidário a se manifestar nesta tarde foi o deputado Pauderney Avelino (DEM-AM), que lamentou o falecimento de Teori. Em nota, Pauderney prestou “solidariedade aos familiares e amigos neste difícil momento”.