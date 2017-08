Há sinais claros da presença do crime organizado na política, diz Gilmar Mendes

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, afirmou que já há sinais “claros” no Brasil da presença do crime organizado na política, como ocorre no México, país que ele visitou recentemente.

“O México lida com um problema seriíssimo, que é a presença do crime organizado na política e nós já temos sinais disso aqui, de maneira bastante clara. Vamos querer que o narcotráfico, que as milícias, financiem as campanhas?”, questionou o ministro do durante do Fórum Estadão que discutiu a reforma política.

“Temos que discutir o custeio da democracia. É inevitável”, disse ele ressaltando que se houvesse uma consulta popular as pessoas seriam contra o financiamento público e o corporativo.