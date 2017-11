Há muita lenda urbana em torno de foro privilegiado, diz Gilmar Mendes

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, disse nesta quinta-feira, 23, que há muita lenda urbana em torno do foro privilegiado, uma questão que para o ministro é “complexa” e deve ser analisada com “toda a serenidade”. Ao comentar as críticas de que os processos criminais têm lenta tramitação no STF, o ministro disse que os tribunais não “são fábricas de linguiça” que têm de operar com base em critérios de produtividade.

O plenário do STF deve retomar na sessão plenária desta quinta-feira o julgamento sobre a extensão do foro privilegiado, mas existe a possibilidade de a discussão ser novamente interrompida, desta vez por pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Decano da Corte, o ministro Celso de Mello defende a conclusão da análise ainda nesta quinta-feira.

“Essa é uma questão muito complexa, tem uma série de implicações e deve ser pautada com toda a serenidade, como devem decidir os tribunais. Os tribunais não são fábricas de linguiça. Eles não têm de operar com critérios de produtividade, porque as suas decisões acabam por configurar desacertos, desconfortos e às vezes até tragédias”, comentou Gilmar Mendes, depois de participar de solenidade no TSE de inauguração de uma usina de energia fotovoltaica na sede do tribunal.