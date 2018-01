Grupo da Lava Jato que investiga deputados, senadores e ministros ganha reforço

A Portaria nº 14, que traz a designação, foi publicada nesta sexta-feira, 12, no Diário Oficial da União, informou a Secretaria de Comunicação Social da PGR.

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, designou o procurador da República Alessandro José Fernandes, que atua no Paraná, para integrar o Grupo de Trabalho da Lava Jato na PGR.

O grupo da Lava Jato que investiga exclusivamente políticos – deputados, senadores e ministros – com foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal ganhou um reforço nesta sexta-feira, 12.

Fernandes vai colaborar com os trabalhos do grupo na PGR, e também continuará exercendo suas atribuições na Procuradoria da República no Paraná.

O objetivo da medida, segundo a PGR, “é garantir a celeridade e o devido aprofundamento das investigações criminais contra pessoas com prerrogativa de foro perante o STF”.

O novo integrante vai auxiliar a PGR na condução de investigações judiciais e extrajudiciais de autoridades como deputados federais, senadores e ministros.

Com o reforço, o grupo de trabalho, que está vinculado à Secretaria da Função Penal Originária no STF, passará a contar com 11 membros.

Também nesta sexta-feira, 12, foi publicada a Portaria 8, que designa o promotor de Justiça João Paulo Santos Schoucair para atuar como membro auxiliar do vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz Maia.

O promotor vai integrar a Secretaria da Função Penal Originária no Superior Tribunal de Justiça (STJ), auxiliando o vice-PGR na condução de investigações criminais relacionadas a pessoas com foro nesse tribunal.

A atuação será exclusiva, o que significa que Schoucair se afastará de suas funções no Ministério Público do Estado da Bahia.

Atualmente também compõem a secretaria o procurador Regional da República Alexandre Espinosa Bravo (coordenador) e os procuradores da República Allan Versiani de Paula e Antônio Morimoto Júnior.