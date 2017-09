Grito dos excluídos reúne cerca de 350

Houve frustração de público também entre os críticos do governo. O Grito dos Excluídos, organizado por pastorais sociais da Igreja Católica e movimentos sociais, só conseguiu reunir 350 pessoas, na estimativa da polícia. Depois do encerramento do desfile oficial, os manifestantes saíram da área em frente ao Museu da República e foram até o gramado do Congresso. De forma pacífica, eles exibiram faixas com as inscrições “Fora Temer Rato” e “Fora Temer Golpista”. “Não reconhecemos esse governo”, afirmou Eduardo Luiz Zen, um dos organizadores do protesto. “A verdadeira independência é a inclusão de todos.”