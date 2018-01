Governo recorrerá ao STF para manter posse de Cristiane Brasil

O presidente Michel Temer está reunido na tarde desta terça-feira, 9, com o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, no Palácio do Planalto. Segundo auxiliares do presidente, a decisão, até o momento, é recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar manter a posse da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra do Trabalho.

Nesta tarde, em uma derrota para o Palácio do Planalto, o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), desembargador federal Guilherme Couto de Castro, negou recurso da Advocacia-Geral da União (AGU) e manteve nesta terça-feira a decisão do juiz federal Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói (RJ), que havia suspendido a nomeação e a cerimônia de posse da deputada como nova ministra do Trabalho.

LEIA TAMBÉM: Unajuf quer sustar compra de impressoras para eleição de 2018

Assim que a decisão saiu, interlocutores do Planalto confirmaram que o governo iria via AGU recorrer ao Supremo. O ex-deputado Roberto Jefferson, condenado no mensalão, foi quem articulou pessoalmente a nomeação de sua filha Cristiane pelo presidente da República.