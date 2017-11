Governo publica mudanças em cargos do Ministério da Justiça e da Polícia Federal

O Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 22, traz publicadas trocas de titulares em cargos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e também no Departamento de Polícia Federal, vinculado à pasta. As mudanças ocorrem depois da posse de Fernando Segovia no comando da PF, em substituição a Leandro Daiello.

Na pasta da Justiça, o ministro Torquato Jardim confirmou a nomeação de Rogério Augusto Viana Galloro como secretário nacional de Justiça, no lugar de Astério Pereira dos Santos, exonerado nesta quarta. Na mesma secretaria, também foi exonerado Jorge da Silva, do cargo de diretor do Departamento de Políticas de Justiça, sendo substituído por Geraldo Luiz Nugoli Costa.

Além disso, Jardim decidiu trocar o secretário executivo da pasta. Saiu José Levi Mello do Amaral Júnior e entrou Gilson Libório de Oliveira Mendes.