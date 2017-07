Governo goiano alega que não podia negar pedido para Loures colocar tornozeleira

Diante da repercussão negativa causada pelo empréstimo da tornozeleira eletrônica que permitiu a liberação do ex-assessor do presidente Michel Temer, o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, para cumprir pena em casa, o governo de Goiás informou que o equipamento não estava em falta. A medida está sendo questionada por promotores de Justiça em inquérito civil público instaurado nesta segunda-feira, 3.

O superintendente de Administração Penitenciária, coronel Victor Dragalzew, negou que esteja faltando tornozeleiras e que Loures tenha furado a fila. “Cedemos (a tornozeleira) a pedido do Departamento de Administração Penitenciária Nacional. O Depen é o órgão que comanda o Pacto Integrador de Segurança Pública”, justificou, durante entrevista coletiva nesta terça-feira, 4, alegando que não ficaria bem recusar o pedido.

Ele insistiu que existe número suficiente de tornozeleiras em Goiás, mas reconheceu que o atendimento não acontece com a mesma rapidez que houve no caso que gerou a polêmica. O motivo é “questão de operacionalização”. Segundo o superintendente, existe um número reduzido de empresas aptas a trabalharem com o monitoramento eletrônico de presos.