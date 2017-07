Governo do Rio entrega plano de recuperação fiscal ao Tesouro

O governo do Rio de Janeiro entregou nesta segunda-feira, 31, formalmente o plano de recuperação fiscal do Estado ao Tesouro Nacional. A expectativa é que a análise do pedido de adesão seja feita de forma mais rápida do que os 30 dias previstos na regulamentação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), disse hoje o secretário de Fazenda do Rio, Gustavo Barbosa. O acesso do Estado ao empréstimo de R$ 3,5 bilhões para regularizar o pagamento de salários de servidores, no entanto, pode levar até 60 dias após a homologação do plano, reconheceu o secretário.

Barbosa e o secretário estadual da Casa Civil, Christino Áureo, se reuniram na tarde desta segunda-feira com a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, para entregar o plano de recuperação do Rio. O Tesouro tem até 15 dias para dar um parecer sobre o plano ao Ministério da Fazenda, que terá outros 10 dias para emitir a recomendação para que o presidente da República aprove ou não o plano. Mas o secretário de Fazenda aposta em uma análise mais célere do documento porque os técnicos estaduais já vinham dialogando com o Tesouro sobre o socorro do Rio, estimativas de receitas e despesas do Estado e medidas que precisam ser tomadas ainda.

“O plano está maduro e acreditamos que será um processo rápido”, disse Barbosa. “A operação de crédito sai em até 60 dias após a homologação, mas estamos trabalhando para antecipar esse prazo. Saindo a operação em setembro, pagaremos de imediato os salários dos servidores”, acrescentou.