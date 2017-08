Governo do Rio diz que quitará salários de maio, junho e julho até dia 18

O governo do Rio promete quitar até sexta-feira da próxima semana, 18, os salários integrais de julho para todos os servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado. Também serão pagos todos os valores pendentes das folhas salariais de maio e junho.

Na quarta-feira, 9, o governo garantiu mais R$ 1,3 bilhão para pagar salários atrasados de servidores com a licitação para escolha do banco responsável pela administração dos serviços financeiros do Executivo, incluindo a folha de pagamento dos servidores. O contrato com o Bradesco, vencedor da concorrência, foi assinado nesta sexta-feira, 11. O banco tem até cinco dias úteis para depositar os recursos na conta do Tesouro Estadual.

“O pagamento dos servidores sempre foi e continua sendo a minha prioridade. Sei o quanto essa situação é difícil e eu e minha equipe estamos concentrando todos os esforços para superar essa grave crise financeira que não é apenas do Estado, mas de todo o País”, disse o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) em comunicado enviado pela assessoria do governo. Ele pediu desculpas aos servidores.