Governador do DF se reúne com Temer e pressiona por mais recursos

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), teve uma reunião com o presidente Michel Temer, às 16 horas, e ao final afirmou aos jornalistas que levou ao presente três demandas visando recursos para o governo do Distrito Federal (GDF).

A primeira demanda foi em relação à sanção do projeto de lei de convalidação fiscal aprovado no Senado no último dia 12. O projeto regulariza benefícios fiscais concedidos por Estados sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Na prática, o texto aprovado adia o fim da chamada “guerra fiscal”, pois permite uma carência de 15 anos para Estados acabarem com as isenções concedidas para indústria, agropecuária e infraestrutura. A concessão destes incentivos precisa ter o aval do Confaz, órgão formado pelos secretários estaduais de Fazenda. O governo tem até o dia 7 de agosto para sancionar o projeto.

Segundo o governador, a sanção é fundamental, pois “faz Justiça” ao Distrito Federal que, ao longo dos últimos anos perdeu “muitos empregos e empresas” para outros Estados, como Goiás, por exemplo.