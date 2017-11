Goldman: qualquer influência externa na vida do partido será repudiada

Novo presidente interino do PSDB, o ex-governador Alberto Goldman (SP) disse nesta quinta-feira, 9, que não vai permitir qualquer interferência no comando do partido, tanto por parte do governo Michel Temer como por parte do próprio senador Aécio Neves (PSDB-MG), que continua como presidente licenciado da sigla.

“Eu repudiaria interferências externas em elementos internos. Então qualquer influência externa na vida do partido será repudiada”, rebateu ao ser questionado sobre a possibilidade do Palácio do Planalto tentar interferir na disputa entre o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) e o governador de Goias, Marconi Perillo (PSDB-GO), pelo comando do partido.

Segundo Goldman, o mesmo valerá para possíveis interferências do próprio senador Aécio Neves, em prol de um dos candidatos. “Ele Aécio Neves me conhece. Se ele me colocou aqui, sabe que não haverá interferência dele no partido. Comigo aqui, não”, afirmou.