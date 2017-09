Gleisi: Janot vai sair do cargo ridicularizado e com currículo carimbado pela JBS

A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), acusou nesta quarta-feira, 6, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de usar uma denúncia contra a cúpula do partido para “mostrar serviço”, em meio à crise que pôs em xeque os acordos de delação premiada firmados entre o Ministério Público Federal (MPF) e executivos da JBS.

Em discurso no plenário do Senado, Gleisi afirmou que Janot deixará o cargo “ridicularizado” e com o currículo carimbado por uma “delação furada”. “Qual é o crime que nós fizemos, dr. Janot? Porque a denúncia que foi apresentada é uma coisa absurda: não tem um fundamento, só tem delação. É justamente quando as delações são questionadas que Vossa Excelência apresenta uma denúncia por organização criminosa em cima de delações? É um escândalo isso, dr. Janot. Vossa excelência está para sair do cargo e quer mostrar serviço? É isso? Só que Vossa Excelência vai sair do cargo e vai sair carimbado por essa delação da JBS e por ter um dos seus principais procuradores, pessoa de sua absoluta confiança, envolvido até o último fio de cabelo numa negociata de delação furada. É isso que o sr. vai levar para o seu currículo”, afirmou.

Ela foi denunciada nesta terça-feira, 5, por suposta participação em organização criminosa com os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, além dos ex-ministros Guido Mantega, Edinho Silva, Antônio Palocci e Paulo Bernardo e o ex-tesoureiro nacional da legenda João Vaccari Neto.