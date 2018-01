Gleisi Hoffmann acusa TRF-4 de criar ‘cortina de fumaça’

Foto: Lula Marques - AGPT

A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), chamou de “cortina de fumaça” a acusação de que os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, estão sofrendo ameaças. Para Gleisi, isso ocorre porque o presidente do TRF-4, Carlos Eduardo Thompson Flores, está com “um pepino” nas mãos e precisa desviar as atenções da “ausência de provas” contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“O PT não faz ameaças. O presidente do TRF-4 quer criar uma cortina de fumaça e tirar o foco do julgamento em si porque, na realidade, ele está com um pepino lá, que é um processo pelo qual não tem como condenar o Lula, por absoluta ausência de provas. Aliás, ausência de crime”, disse Gleisi. “Então, como de outras vezes, o desembargador está fazendo uma ação política. Não é papel dele cuidar disso.”

A senadora não descartou a possibilidade de haver “infiltrados” nas manifestações programadas para o próximo dia 24 – data do julgamento de Lula -, mas ressalvou que o partido já pediu providências ao governo do Rio Grande do Sul e ao comando da Brigada Militar.