Gleisi diz que presidente do TRF-4 ‘tem que cumprir prazos, não tem que falar’

Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

A senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticou, na manhã desta quarta-feira, 9, as declarações do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, ao jornal O Estado de S. Paulo. Em entrevista à Rádio Gaúcha, a senadora disse que Thompson Flores “tem que cumprir prazos e encaminhar as coisas, não tem que falar”.

No último domingo, 6, o magistrado concedeu uma entrevista ao repórter do Estado Luiz Maklouf Carvalho, na qual elogiou a sentença que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que a decisão entrará para história. “É tecnicamente irrepreensível, fez exame minucioso e irretocável da prova dos autos e vai entrar para a história do Brasil”, afirmou o desembargador.

LEIA TAMBÉM: Maia: ideia é iniciar discussão do projeto da convalidação de incentivos fiscais

Já nesta manhã, a senadora rebateu as afirmações do presidente do TRF4. “Em primeiro lugar eu acho que o presidente do Judiciário não deve ficar dando entrevistas em processo. Ele (referindo-se a Thompson Flores) não faz política, ele não é um agente político, ele é um agente do judiciário e tem que cumprir prazos e encaminhar as coisas, não tem que falar”, disse Gleisi Hoffmann.