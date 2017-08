Gilmar Mendes: urnas estão prontas e eleição no Amazonas custará R$ 32,6 milhões

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, respondeu nesta quinta-feira, 3, aos questionamentos do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a eleição suplementar para o governo do Amazonas, que está marcada para domingo, 6.

No ofício, Mendes informa o colega que as urnas de todos os municípios do Estado “já estão lacradas e distribuídas em seus municípios sede”. Ainda segundo o presidente do TSE, o processo eleitoral custará R$ 32,6 milhões entre o primeiro e segundo turno.

LEIA TAMBÉM: Para Marina Silva, cassação da chapa Dilma-Temer no TSE é o 'melhor caminho'

Em junho, Lewandowski acatou um pedido da defesa do vice-governador cassado, Henrique Oliveira (SD) e suspendeu o pleito até o julgamento, pelo TSE, dos embargos de declaração. A decisão, porém, foi revertida pelo ministro Celso de Mello no plantão do recesso do judiciário.