Gilmar Mendes é eleito ‘zagueiro do ano’ por ex-jogador da seleção brasileira

Críticas à atuação do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao longo de 2017, feitas pelo ex-jogador da seleção brasileira de futebol Juninho Pernambucano, tiveram grande repercussão nas redes sociais. Em publicação no Twitter, Juninho aproveitou a proximidade do fim do ano, quando são eleitos os melhores jogadores da temporada, para “eleger” Gilmar Mendes como o melhor zagueiro do ano.

“Agora na hora de escolher os melhores, não esqueçam do melhor zagueiro da temporada. Protegeu seu time, não deixou passar nada, nem por cima nem por baixo e ainda liberou seus atacantes pra ficarem bem livres no jogo. Parabéns Gilmar Mendes, jogou demais”, escreveu o ex-meia da seleção brasileira da Copa de 2006 e que atualmente trabalha como comentarista esportivo.

Em 24 horas no ar, o tweet de Juninho já havia sido compartilhado 7.654 vezes e recebeu 18.543 curtidas. O comentário ainda foi replicado em diversas páginas do Facebook.