Geddel está preso na área de ‘vulneráveis’ da Papuda

O ex-ministro Geddel Vieira Lima divide uma cela com nove detentos na área de “vulneráveis” do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. O aliado de Temer foi transferido na tarde desta terça-feira, 4, da Superintendência da Polícia Federal para a Papuda. Geddel foi preso na segunda-feira, 3, sob acusação de tentar obstruir a Operação Lava Jato.

Depois de ter o cabelo aparado, Geddel seguiu para uma cela na ala A do Centro de Detenção Provisória (CDP). O setor onde a cela ocupada pelo peemedebista está localizada é reservado para detentos com algum tipo de vulnerabilidade. São idosos, ex-policiais, políticos e pessoas ameaçadas.

Mesmo vulnerável, o ex-ministro terá de tomar banho gelado, único disponível em sua ala, e poderá tomar banho de sol por duas horas ao dia.