Garotinho vai para cela em quartel de Corpo de Bombeiros na zona sul do Rio

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (PR) foi levado para uma cela dentro do quartel do Corpo de Bombeiros, no bairro Humaitá, na zona sul do Rio. De acordo com a Defesa Civil, a decisão foi tomada devido a uma determinação da Justiça. Ele foi encaminhado até o local em uma viatura da Polícia Federal, depois de passar por exames no Instituto Médico Legal (IML).

A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio informou que é de responsabilidade da Justiça e da Polícia Federal a escolha do local onde Garotinho ficaria preso.

O presidente estadual do PR tem um imóvel no bairro do Flamengo, que é próximo do Humaitá. Ele foi preso na manhã desta quarta-feira, 22, no Rio.