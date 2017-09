Galloro é nome forte para diretor da PF, diz associação de delegados

O presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (ADPF), Carlos Eduardo Sobral, vê com bons olhos a possível indicação do diretor-executivo da PF, Rogério Galloro, para diretor-geral da instituição no lugar do atual titular do cargo, Leandro Daiello. Ao Broadcast Político, Sobral afirmou que Galloro é hoje o nome que se apresenta com maior força, por ter carreira dentro da corporação e por ter o aval de Daiello.

“O nome do doutor Galloro é hoje o que se apresenta com maior força, mesmo porque é um nome que deve contar com o ok, o aval do atual diretor-geral. Então, é um nome forte que se apresenta e, se confirmando essa mudança a gente espera que consiga retomar o processo de fortalecimento da Polícia Federal e que a não interferência política nas nossas ações seja uma regra a ser observada”, afirmou o presidente da ADPF.

LEIA TAMBÉM: Temer pede suspeição do procurador-geral Rodrigo Janot

Sobral lembrou que Galloro, como diretor-executivo, é hoje o número dois na hierarquia da PF, sendo o substituto legal de Daiello. O dirigente da associação ressaltou que Galloro tem uma carreira na instituição, da qual também foi diretor de Logística e adido da embaixada do Brasil em Washington. “Ele integra a diretoria do doutor Daiello há algum tempo. Ou seja, é um nome que tem carreira dentro da instituição”, disse.