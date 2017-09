Fux sugere a Janot que delatores da JBS troquem exílio nova-iorquino pela Papuda

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu nesta quarta-feira, 6, em dura manifestação na sessão da Corte, a prisão dos delatores Joesley Batista e Ricardo Saud. Fux afirmou que Joesley Batista e Saud atentaram contra a dignidade da Justiça. A mensagem foi feita como uma sugestão direta ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, presente na sessão – caberia ao Ministério Público Federal (MPF) pedir à Justiça a captura.

“Eu verifico que esse episódio de ontem, 5, que foi difundido de forma transparente pelo Excelentíssimo Sr. procurador-geral da República, revelou que esses partícipes do delito, que figuraram como colaboradores, eles ludibriaram o Ministério Público, eles degradaram a imagem do País no plano internacional, eles atentaram contra a dignidade da Justiça e eles revelaram a arrogância dos criminosos do colarinho-branco”, afirmou Fux.

LEIA TAMBÉM: STF: governo do RJ não pode usar operação no caso Cedae para pagar folha

“De sorte que eu deixo ao MP a opção de fazer com que esses participantes desta cadeia criminosa que confessaram diversas corrupções, que eles passassem do exílio nova-iorquino para o exílio da Papuda”, afirmou, ao mencionar o complexo penitenciário no Distrito Federal. “Gostaria de sugerir isso aqui em meu nome pessoal e, eventualmente, daqueles que concordam com a minha indignação”, acrescentou.