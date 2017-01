Fux sobre Teori: ‘Jamais o esqueceremos pelo bem que realizou em prol do País’

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lamentou a morte do ministro Teori Zavascki, em uma nota divulgada pelo STF nesta sexta-feira, 20. “Confirmada a morte do querido amigo e exemplar magistrado Teori Zavascki, o ministro Luiz Fux manifesta profundo sentimento de pesar aos familiares e entes queridos do ministro.”

Fux destacou o “convívio pessoal e profissional” ao longo dos anos, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça.

“O ministro Teori foi e será daquelas pessoas das quais não só nos lembraremos sempre, mas antes, jamais o esqueceremos pelo bem que realizou em prol do País e da Justiça”, disse Luiz Fux.