Fundador do partido poderá ser o candidato à presidência

Além de Bernardinho e Doria, o Novo chegou a cogitar o lançamento da candidatura do ex-banqueiro Fabio Barbosa, que presidiu o Banco Santander e é filiado ao partido, para a presidência da República. Discutiu também a candidatura do empresário Flavio Rocha, presidente das Lojas Riachuelo, que também costuma participar de eventos do Novo, apesar de não ser filiado à sigla. Ambos, porém, declinaram do convite, como Bernardinho, mas poderão colaborar com o partido durante a campanha ou num eventual governo do Novo no plano federal ou mesmo nos Estados.

O caso do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, é semelhante. Embora tenha colaborado com o PSDB, Armínio nunca foi filiado ao partido. Recentemente, depois de fazer um elogio ao Novo em entrevista ao Estado, chegou a ser anunciado na mídia como candidato da agremiação à presidência. Mas, ao final, como os demais “medalhões” sondados para participar da disputa, Armínio também poderá se tornar um colaborador do partido, mas não deverá ser candidato a nada.

Se não aparecer outro nome de o mesmo naipe, o candidato a presidência deverá mesmo ser o próprio Amôedo, que se dedicou nos últimos seis anos quase exclusivamente ao partido. No final de junho, ele renunciou à presidência do Novo, já que candidatos não podem exercer funções partidárias na agremiação, para ficar à disposição para uma eventual candidatura.