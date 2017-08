Fufuca na presidência da Câmara

O presente de aniversário do deputado André Fufuca (PP-MA), que neste domingo completa 28 anos, não é surpresa para ninguém: a cadeira da presidência da Câmara durante os 8 dias em que Michel Temer deixará o País em viagem à China. Fufuquinha, como é conhecido em seu Estado, destacou-se como um fiel escudeiro do hoje deputado cassado (e preso pela Lava Jato) Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

As circunstâncias que devem entregar temporariamente a função para um representante do Centrão são apenas protocolares. Com a viagem do presidente da República, prevista para terça-feira, Rodrigo Maia (DEM-RJ), atual presidente da Casa, vai assumir o Palácio do Planalto. O sucessor de Maia, deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG), não vai ocupar a vaga porque estará na comitiva de Temer para o encontro de líderes do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Logo, “a cadeira” será ocupada pelo segundo-vice-presidente, o Fufuquinha.

O deputado ganhou destaque ao se indispor com o também deputado Júlio Delgado (PSB-MG) durante o depoimento de Cunha no Conselho de Ética, em maio do ano passado. Na ocasião, Fufuca havia sido recém-nomeado para o colegiado, movimento que foi considerado suspeito por aqueles congressistas que enxergavam em Fufuca um soldado a serviço do peemedebista.