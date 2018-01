França recebe apoio oficial do PR para disputa do governo

O vice-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), recebeu nesta segunda-feira, 15, o apoio oficial do PR à sua candidatura pela sucessão estadual este ano. França, que deve assumir o cargo em abril – Alckmin precisa se desincompatibilizar da função de governador para disputar a Presidência da República -, afirmou que pretende formar uma ampla aliança para as eleições, independentemente da decisão do PSDB de ter ou não candidato próprio ao posto. E declarou que, se eleito, sua gestão seria de continuidade, mas com reforço do aspecto social, seguindo uma política de centro-esquerda.

França já tem conversas avançadas com outros partidos, como o Solidariedade e o PROS, que devem anunciar apoio em breve. Ao mesmo tempo em que atrai legendas alinhadas com Alckmin em São Paulo, França mantém contato com alguns dos deputados e vereadores do PSDB em busca de um acordo para a formação de uma única candidatura governista à sucessão do tucano. Em contrapartida, o vice-governador diz trabalhar pelo apoio de seu partido a Alckmin no plano nacional. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

LEIA TAMBÉM: Preso por corrupção, ex-ministro Geddel era crítico ao 'zelo pela fortuna'