Fonte: Temer vai se encontrar com Rodrigo Maia

O presidente Michel Temer deixou há pouco o Palácio do Jaburu e, segundo fonte, foi se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na residência oficial do parlamentar. O encontro não estava previsto na agenda da Presidência da República.

A fonte ouvida pelo Broadcast/Estadão também confirmou que Temer recebeu o senador Aécio Neves (PSDB-MG) ontem à noite (18) para um jantar no Jaburu, em encontro que também não entrou na agenda oficial do presidente.

