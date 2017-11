Foi ato falho da Alerj expedir alvará de soltura a deputados, diz Marco Aurélio

O ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello afirmou nesta sexta-feira, 24, que a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) não poderia ter usado a decisão do STF sobre o senador Aécio Neves (PSDB) para soltar os deputados Jorge Picciani, Edson Albertassi e Paulo Melo (PMDB), em decisão da Sexta-feira passada, dia 17, tampouco ter expedido alvará de soltura à Cadeia Pública em que estavam. “A decisão foi específica do processo envolvendo o senador Aécio”, afirmou, em evento da Fundação Getulio Vargas no Rio.

Os três peemedebistas foram presos, sob acusação de corrupção, no dia 16, soltos no dia 17 e presos novamente na terça-feira, 21. “Chegou a notícia de que a Alerj teria observado a nossa decisão no caso Aécio. Mas não foi isso que ocorreu”, pontuou.

“A Assembleia decidiu a partir da Constituição do Estado, que prevê a inviolabilidade. Ontem (quinta-feira, 23) liberei Ação Direta de Inconstitucionalidade da Associação dos Magistrados Brasileiros que ataca esse dispositivo da Constituição Estadual. Ela é harmônico ou conflita com a Constituição Federal? Com a palavra, o Supremo. Sou relator e não posso adiantar meu voto”.