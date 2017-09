Filho de Cabral vai receber benefício escolar de R$ 1.136,53 da Alerj

Funcionária da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Susana Neves Cabral, ex-mulher do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB), receberá uma “bolsa reforço escolar”, no valor de R$ 1.136,53, benefício que é pago a quem trabalha na Casa e tem filhos solteiros cursando escola ou faculdade.

A decisão, da presidência da Alerj, foi publicada nesta quinta-feira, 31, no Diário Oficial do Legislativo. Segundo a força-tarefa da Lava Jato no Rio, Susana teria se beneficiado do esquema de corrupção de Cabral no governo do Rio. Ela tem três filhos com Cabral. Só o caçula, José Eduardo, tem direito ao benefício por ainda não ter 24 anos. A defesa de Susana informou que ela não se pronunciaria a respeito. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

LEIA TAMBÉM: Cerimonial do Planalto já arruma Salão para pronunciamento de Temer