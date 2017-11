Filha de Garotinho afirma que ex-governador foi colocado na “cova dos leões”

Clarissa relatou ter conversado com Anthony Garotinho na noite de terça-feira, horas após os três deputados terem suas prisões preventivas restabelecidas pela Justiça Federal – eles chegaram a ficar presos em Benfica entre quinta e sexta-feira da semana passada, quando foram soltos por determinação da Assembleia Legislativa do Estado (Alerj).

A secretária municipal de Desenvolvimento do Rio e deputada federal licenciada Clarissa Garotinho (PRB-RJ) afirmou temer pela segurança de seu pai, o ex-governador do Rio Anthony Garotinho, preso nesta quarta-feira, 22, pela Polícia Federal. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio, onde estão presos o também ex-governador Sérgio Cabral e os deputados estaduais Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB. Segundo Clarissa, um agente penitenciário relatou ameaças do grupo de peemedebistas a seu pai. “É como colocá-lo na cova do leões”, sustentou a parlamentar.

Foi então que Garotinho teria relatado uma conversa que tivera com um agente penitenciário. “Meu pai disse: ‘veio até mim um agente penitenciário, que atua dentro de Benfica, e me relatou que na última sexta-feira houve um encontro do Cabral, Picciani, Paulo Melo e Albertassi dentro da cadeia. Esse encontro teria durado cerca de duas horas e o Cabral teria cobrado uma atitude firme deles em relação a mim”, narrou Clarissa. “Ele disse que o Picciani, muito exaltado, falou na hora: ‘não se preocupe, que agora é comigo e eu vou resolver. Vou resolver do meu jeito e você sabe qual é.'”

Clarissa Garotinho afirmou ainda que relatou esse fato ao delegado responsável pela prisão de seu pai nesta quarta-feira, na Superintendência da Polícia Federal, no Centro do Rio. O delegado teria autorizado que Anthony Garotinho fosse encaminhado a outra unidade prisional, mas o juiz federal que determinou a prisão do ex-governador ordenou que ele fosse encaminhado a Benfica.

“Estou publicizando esse fato porque acho que é uma forma de preservar a vida dele (Garotinho). Estou preocupada com a integridade física dele”, afirmou Clarissa. “Colocá-lo na cova dos leões, no meio dos adversários políticos dele, no meio daqueles que ele denunciou e estão constantemente fazendo ameaças da integridade física dele e de nossa família… Não sei o que pode acontecer.”

Clarissa Garotinho declarou ainda que irá encaminhar uma petição “ao desembargador Abel Gomes, ao juiz Marcelo Bretas e ao secretário de Administração Penitenciária” pedindo a transferência de seu pai.