FHC faz palestra em evento em SP ao lado de Alckmin e Doria

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso será o palestrante de um almoço nesta segunda-feira, 11, do Lide, grupo de líderes empresariais, entidade fundada pelo atual prefeito da capital paulista, João Doria (PSDB). O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, Doria e tucanos do primeiro escalão dos governos municipal e estadual estão reunidos na mesa principal do evento.

Na entrada, os empresários e convidados receberam um broche em forma de coração com a bandeira do Brasil. Antes do início da palestra de Fernando Henrique, eles ficaram de pé para ouvir o Hino Nacional.

Alckmin, que disputa com Doria a vaga de candidato do PSDB à Presidência em 2018, fará o discurso de introdução antes da palestra de FHC. O prefeito e o governador estiveram juntos em agendas públicas durante o feriado para amenizar o clima de disputa entre eles. Após o almoço, o ex-presidente concederá entrevista coletiva.