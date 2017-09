FHC adota tom conciliador e prega união do PSDB

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso adotou um tom conciliador e pregou a união do PSDB durante um almoço com empresários nesta segunda-feira, 11, que reuniu o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito da capital paulista, João Doria. Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil

No começo de sua palestra, FHC saudou os dois “queridos amigos”. “O fato de estarmos juntos esta manhã me deixa realmente feliz da vida”, disse o ex-presidente. Postulantes à vaga de candidato do PSDB à presidência em 2018, Alckmin e Doria trocaram afagos. “Queria registrar a alegria de estar com João Doria três dias seguidos. Estou disputando com a Bia (Doria, esposa do prefeito)”, disse o governador.

Ele e o prefeito foram juntos ao desfile de Sete de Setembro e participaram da inauguração de apartamentos populares em Paraisópolis no feriado. Doria também saudou o padrinho político. “Tenho muito orgulho e satisfação de estar ao lado de dois grandes nomes do meu partido, FHC e Alckmin”, declarou.