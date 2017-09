‘Fatos acabaram mostrando que eu tinha razão’, disse Temer sobre Marcelo Miller

Temer fez a afirmação em conversa com ministros do núcleo político, após chegar nesta manhã da viagem à China, onde permaneceu por uma semana. O presidente se referia à descoberta de gravações que sugerem conduta criminosa do então procurador Marcelo Miller na delação da JBS e podem acabar anulando o acordo feito com a Lava Jato.

Miller era braço direito de Janot. Pediu exoneração em fevereiro para trabalhar como sócio no escritório Trench, Rossi e Watanabe, contratado para fazer o acordo de leniência da J&F, mas só deixou efetivamente o cargo em abril.

Em junho, ao ser denunciado pelo crime de corrupção passiva pela Procuradoria-Geral da República, Temer levantou suspeitas sobre a ligação entre Miller e Janot. À época, o presidente disse que o ex-procurador “ganhou milhões” em poucos meses. “Garantiu ao seu novo patrão (Joesley) um acordo benevolente, uma delação que o tira das garras de Justiça, que gera uma impunidade nunca antes vista”, afirmou Temer, em pronunciamento no dia 27 de junho.

LEIA TAMBÉM: Forças Armadas sofrem corte de 44% dos recursos

Nova denúncia

Na avaliação do Palácio do Planalto, a nova denúncia contra Temer – que deve ser apresentada por Janot, nos próximos dias, por obstrução da Justiça e organização criminosa – perdeu sentido diante da “fragilidade” do procurador-geral. No dia 2 de agosto, o plenário da Câmara barrou o prosseguimento da primeira acusação contra o presidente. Janot deixará o posto no próximo dia 17.

Ao ser questionado nesta quarta-feira se o governo conseguiria aprovar a reforma da Previdência ainda neste ano, apesar da crise, Padilha respondeu que sim. “O governo é forte. Governo é governo”, disse ele, ao acrescentar que o debate sobre mudanças na aposentadoria será retomado tão logo seja encerrado o capítulo da reforma política.

O ministro da Casa Civil não quis comentar o fato de a Polícia Federal ter encontrado malas de dinheiro, com R$ 51 milhões, em apartamento usado pelo ex-ministro da Secretaria de Governo Geddel Vieira Lima, em Salvador. “São questões pessoais que não cabe a nós responder. Cada um responde por si”, afirmou Padilha.