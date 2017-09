Fachin vai tratar com prioridade análise sobre sigilo de áudio da JBS

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), tratará como prioridade nesta terça-feira, 5, a análise do áudio da conversa entre os delatores da JBS Joesley Batista e Ricardo Saud e pretende decidir o mais rápido possível se mantém ou se retira integral ou parcialmente o sigilo do material. Até as 12h30 desta terça-feira, 5, o áudio ainda não havia chegado ao gabinete.

Caberá a Fachin, por ser o relator do caso JBS, decidir sobre o sigilo do diálogo, cujo conteúdo a Procuradoria-Geral da República (PGR) classificou como “gravíssimo”. São 4 horas de áudio para analisar e interlocutores do ministro acreditam que é improvável a decisão sair até o final do dia, mas nenhuma possibilidade pode ser descartada.

LEIA TAMBÉM: Defesa de Temer pede que juiz reveja queixa-crime contra Joesley

Fachin tem na agenda a sessão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como ministro substituto. Nesta terça-feira não haverá sessão da 2ª Turma do STF, da qual Fachin é presidente, porque três ministros dos cinco da turma estão em viagem internacional (Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli).