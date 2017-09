Fachin determina envio imediato de denúncia contra Loures à Justiça Federal do DF

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve a decisão pelo desmembramento do inquérito em que o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures e o presidente Michel Temer foram denunciados por corrupção passiva e determinou o envio imediato à Justiça Federal do Distrito Federal da acusação contra Loures, no caso em que o ex-deputado federal recebeu uma mala de R$ 500 mil da JBS.

Em decisão nesta terça-feira, 5, o ministro rejeitou conceder o efeito suspensivo pedido pela defesa do ex-deputado federal e ex-assessor especial de Temer.

Fachin já havia decidido no dia 10 de agosto pelo desmembramento da denúncia por corrupção passiva apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Rodrigo Rocha Loures e Temer após a Câmara dos Deputados barrar a análise e possível recebimento da denúncia contra o presidente no Supremo Tribunal Federal. Conforme antecipado à época pelo Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, o ministro decidiu que a posição da Câmara não se estendia a Loures.