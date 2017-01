Executiva prorroga mandato de presidente do PSDB de SP

A executiva do PSDB de São Paulo prorrogou, até maio de 2018, o mandato do deputado estadual Pedro Tobias como presidente do partido no Estado. Com a decisão, caberá ao parlamentar comandar as negociações para escolha do candidato a governador paulista que os tucanos apoiarão na próxima eleição.

A prorrogação foi aprovada durante reunião na noite de segunda-feira, 9, por maioria dos presentes. Segundo deputados que participaram do encontro, apenas três membros da executiva votaram contra prorrogar o mandato de Tobias: o deputado federal Vanderlei Macris e os deputados estaduais Cauê Macris e Carlão Pignatari.

A decisão pode ter desagradado ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Como mostrou o jornal “O Estado de S. Paulo” na última quinta-feira, 5, aliados do tucano vinham defendendo promover uma eleição interna para eleger a nova cúpula estadual do partido, para se contrapor à decisão da Executiva Nacional de prorrogar o mandato dos dirigentes nacionais.

O próprio Tobias deu declarações defendendo eleições internas, mas, segundo deputados, mudou de ideia de última hora. Até então, estavam cotados para disputar a sucessão dele o prefeito de Santos, Paulo Barbosa; o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro; e o deputado federal Miguel Haddad. Todos aliados de Alckmin.

Em 15 de dezembro de 2016, o senador Aécio Neves (MG) conseguiu apoio da maioria da cúpula partidária para prorrogar seu mandato de presidente nacional do PSDB até maio de 2018. Dessa forma, caberá a ele comandar as negociações para escolha do tucano que disputará a presidência da República nas próximas eleições gerais,

A manobra surpreendeu os aliados de Alckmin, que votaram contra. Assim como Aécio, o governador paulista também quer ser o candidato do PSDB em 2018. Além dos dois, o ministro das Relações Exteriores e senador licenciado, José Serra (SP), também tem interesse na candidatura.