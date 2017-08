Ex-presidente do Detro se entrega à Justiça

O ex-presidente do Detro-RJ Rogério Onofre se entregou ontem à Justiça. Ele era considerado foragido. Após ser colocado em liberdade pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, Onofre foi alvo de novo mandado de prisão pela Justiça do Rio.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

