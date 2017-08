Ex-gerente da Petrobras vai ao Panamá fechar conta de propina

O ex-gerente da área Internacional da Petrobras, Demarco Jorge Epifânio, informou, nesta segunda-feira, 31, ao juiz federal Sérgio Moro, que vai viajar ao Panamá para fechar uma offshore aberta no país para a qual confessou ter transferido parte dos US$ 1 milhão que recebeu de propinas no escândalo de corrupção na estatal. A defesa dele também pediu ao magistrado para que seja criada uma conta judicial para receber o dinheiro internado no paraíso fiscal, que será devolvido. O ex-agente público relatou que restam apenas US$ 162 mil depositados na conta da offshore.

Epifânio é acusado de receber propinas no âmbito da contratação do navio-sonda Petrobras 10.000 do estaleiro coreano Samsung ao custo de US$ 586 milhões entre 2006 e 2008. No mesmo contrato e também nos negócios envolvendo o Vitória 10.000, o Ministério Público Federal denunciou Jorge Luz e Bruno Luz, apontados como operadores do PMDB, que admitiram ter intermediado propinas de R$ 11,5 milhões aos senadores Renan Calheiros (PMDB-AL), Jader Barbalho (PMDB-PA) e ao deputado federal Aníbal Gomes (PMDB-CE).

Em depoimento a Moro o ex-gerente da área Internacional da petrolífera negou ter participado das tratativas que levaram à ‘aprovação do negócio’ e disse ter liderado a equipe responsável por ‘transformar a carta de intenção ‘que havia sido assinada com o Estaleiro Samsung, num contrato, e um memorando de entendimento assinado com a empresa Mitsue’.