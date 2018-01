Ex-diretor da JBS depõe hoje na PF; Janot também é chamado

O ex-diretor de Relações Institucionais da JBS Ricardo Saud presta depoimento na tarde desta quarta-feira, 10, na Polícia Federal em Brasília. O executivo será ouvido no inquérito que apura possíveis irregularidades nas negociações do acordo de colaboração premiada dos executivos do grupo J&F, controlador da JBS. Na mesma investigação, a PF chamou para depor o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot no próximo dia 12 de janeiro.

Saud está preso no Complexo Penitenciário da Papuda desde setembro de 2017. A prisão foi pedida por Janot após o empresário Joesley Batista entregar um áudio à PGR no qual abordava temas não revelados no acordo de colaboração.

Janot, por sua vez, confirma ter sido chamado para depor, mas diz não ter sido informado sobre se é investigado ou testemunha no inquérito. Janot diz ter enviado uma resposta por escrito na qual explica a impossibilidade de comparecimento no dia 12 e questiona a condição na qual será ouvido.