Ex-assessor de Cabral diz que recebeu entre R$ 9 mi e R$ 10 mi

O agente fazendário Ary Ferreira da Costa Filho, que foi assessor do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, contou nesta segunda-feira em depoimento à Justiça que recebeu entre R$ 9 milhões e R$ 10 milhões de sobras de campanha do PMDB.

“O Cabral pegava um dinheiro e mandava para mim, isso aqui é para você. Ele me dava. Em épocas de campanha tinha muitas sobras de campanha. Tinham empresários que ajudavam eles. Eu ficava afastado dessa parte (da arrecadação). Sinceramente eu não sabia a origem”, disse Costa Filho, em interrogatório.

Segundo ele, a recompensa vinha pelos serviços prestados na coordenação e campanhas eleitorais de Cabral e de outros candidatos do PMDB, como Eduardo Paes, desde os anos 90.