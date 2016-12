Favorito para assumir a presidência do Senado no próximo ano, o líder do PMDB na Casa, Eunício Oliveira (CE), procura agora se distanciar da imagem do atual presidente Renan Calheiros (PMDB-AL). Para buscar apoio dos partidos, Eunício tem afirmado em conversas reservadas que não é “da turma do Renan”.

Eunício declarou a parlamentares e ao presidente Michel Temer que pretende, se eleito, fazer uma gestão diferente, com foco na conciliação entre os três Poderes. Para evitar o enfrentamento com o Judiciário, ele considera apoiar votações com apelo popular, como a proposta que acaba com o foro privilegiado, tema preterido neste ano por Renan. O texto é de autoria do senador Álvaro Dias (PV-PR) e teve parecer favorável do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), mas a votação emperrou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Segundo interlocutores de Eunício, ele e Renan se afastaram após desentendimentos nas últimas semanas acerca da pauta de votações definida pelo atual presidente da Casa. Renan desafiou o Judiciário ao tentar colocar em votação apressadamente o pacote de medidas anticorrupção da Câmara e o projeto que atualiza a Lei de Abuso de Autoridade.

O senador tem comentado que também não concorda com a condução de Renan na presidência, pois avalia que ele envolve rivalidades políticas em suas decisões. Para o peemedebista, muitas vezes o correligionário age por vingança e acaba prejudicando o andamento dos trabalhos legislativos.

Na terça-feira, Eunício se reuniu em Brasília com os senadores Raimundo Lira (PMDB-PB) e Rose de Freitas (PMDB-ES) para fazer uma avaliação da sua candidatura. Para Lira, a candidatura do correligionário está “consolidada” e este é um assunto “totalmente definido”, pois ele tem um apoio “muito grande” entre as legendas da Casa. No mesmo dia, Eunício teve um encontro com Temer para discutir a conjuntura política. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

