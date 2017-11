Eunício diz que Temer afirmou que fará reforma ministerial ainda este ano

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), afirmou que conversou ontem à noite com o presidente Michel Temer sobre a reforma da Previdência e o alertou que apenas uma reforma enxuta tem chances de seguir adiante. Eunício disse ainda que o presidente lhe disse que pretende fazer as alterações ministeriais – para atender aliados – ainda este ano.

“Reforma ministerial é uma reforma administrativa, só tem uma pessoa que pode fazer que o é presidente. Ele falou ontem que pretende fazer essa, que depois conversaria comigo e com o presidente da Câmara (Rodrigo Maia), mas que não tem prazo e nem definição e que seria este ano”, disse. Ao ser questionado das garantias de que o presidente faria mesmo as mudanças ainda em 2017, Eunício reafirmou: “Ele falou para mim que quer fazer a reforma ainda este ano, mas não marcou a data comigo.”

LEIA TAMBÉM: Chefe da PF em SP pede 'mandato fixo' e 'critérios' na escolha de diretores

O presidente do Senado disse que na conversa de ontem com Temer alertou para dificuldades na reforma da previdência. “Eu disse que sinceramente não aceitava neste momento que (a reforma) ela fosse discutir a questão da previdência do homem do campo, que mexesse nisso”, afirmou, ressaltando: “O presidente me disse que ia preservar essa questão”.