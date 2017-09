Eunício diz que investigação relacionada a JBS deve ser ‘profunda’

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), defendeu nesta terça-feira, 5, que as investigações relacionadas às delações da JBS sejam profundas e cortem “na carne” de quem praticou “atos adversos”. O peemedebista aproveitou o anúncio do procurador-geral da República (PGR) para criticar os vazamentos seletivos e pontuais à imprensa.

“Quando aconteceram primeiras delações, eu vim dizer que era contra os vazamentos. As investigações precisam ser bem feitas, concluídas e depois anunciadas. Eu, da mesma forma, espero e tenho certeza que o MP não tem compromisso com o erro. Espero que as investigações sejam verdadeiramente aprofundadas. E se tiver que cortar, que corte nas carnes de quem praticou atos adversos à moral e à boa pratica pública”, afirmou o senador.

O presidente do Senado ainda aproveitou para criticar delatores que contam “qualquer história” para não serem presos. “[Os vazamentos] colocam nomes à disposição da opinião pública, por homens que cometeram delitos e, para não serem presos, contam qualquer história”, disse.