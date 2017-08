Estado do Rio paga hoje salários de maio e junho; folha de julho será paga amanhã

O governo do Estado do Rio de Janeiro quita nesta segunda-feira, 14, todos os salários atrasados do funcionalismo público referentes a maio e junho. Os valores devidos serão pagos aos servidores ativos, inativos e pensionistas.

Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda, ainda serão quitados nesta terça-feira, 15, os vencimentos de julho, para todo o funcionalismo e pensionistas. O valor total a ser depositado pelo Estado nos dois dias de pagamentos totalizará R$ 1,84 bilhão. O montante inclui os 50% restantes dos salários de julho da área de Segurança, que estão sendo pagos hoje.

Os depósitos estavam previstos para ocorrer na próxima sexta-feira, 18, mas foram antecipados. O banco Bradesco, vencedor da licitação de administração da folha de pagamento do funcionalismo, teria cinco dias úteis para depositar R$ 1,3 bilhão como pagamento pela exclusividade do serviço.