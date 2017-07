Espanha não vai extraditar ex-advogado da Odebrecht

A Justiça da Espanha negou o pedido do Brasil para extraditar o ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran. Ele havia sido detido em Madri em novembro do ano passado. Mas, por contar com dupla nacionalidade, recorreu para evitar ter de responder aos crimes no Brasil. A Audiência Nacional na Espanha, porém, garantiu que o ex-representante legal da empresa brasileira seria julgado em Madri.

Tacla é apontado como um dos operadores das offshores criadas pelo “departamento de propinas” da Odebrecht. Ele teria recebido R$ 54 milhões de empreiteiras investigadas na Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República confirmou ao jornal O Estado de S. Paulo a derrota no pedido de extradição.

Mas a recusa não tinha como base os crimes supostamente cometidos pelo ex-advogado. O que impediu a entrega do suspeito ao Brasil foi a recusa do estado brasileiro em garantir, por escrito, que entregaria para a Espanha outros suspeitos no País também com dupla nacionalidade.