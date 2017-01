Escolha da nova presidente da Fiocruz gera críticas

O presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Paulo Gadelha, disse que a confirmação de Tânia Cremonini de Araújo Jorge como sua sucessora pode provocar efeitos “imprevisíveis” na entidade. A informação de que ela seria escolhida pelo presidente Michel Temer para comandar a instituição, embora tenha ficado em 2º lugar em votação entre funcionários, provocou uma crise na fundação.

Na semana passada, uma assembleia foi realizada e um abaixo-assinado, organizado. Até ontem, haviam sido coletadas 6.400 assinaturas em favor da escolha de Nísia Trindade, a 1ª colocada na votação. Gadelha fica no posto até 17 de janeiro.

A nomeação de Tânia, prevista para esta segunda-feira, 2, não ocorreu. O adiamento da indicação, para Gadelha, é um sinal de que o governo deve reavaliar a decisão, sobretudo diante da reação de funcionários e de entidades como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Nesta segunda, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, teve duas reuniões com Temer para tratar do caso. Nesta terça-feira, 3, o ministro se reúne com parlamentares que defendem a nomeação de Nísia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

