‘Escândalo das flores é associação de fatos ridículos’, diz Guiomar Mendes

A advogada Guiomar Mendes, mulher do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quarta-feira, 30, que o “escândalo das flores é uma grande associação de fatos ridículos”. Na terça-feira, 29, a Procuradoria da República no Rio insistiu no pedido de suspeição de Gilmar Mendes para atuar nos processos envolvendo Jacob Barata Filho, o “rei do ônibus”, desta vez usando como argumento flores que o empresário teria enviado ao ministro e sua mulher.

O episódio, na avaliação dos investigadores, reforça a tese de que o ministro mantém relações próximas com o “rei do ônibus”, alvo maior da Operação Ponto Final, que pegou a cúpula dos transportes públicos do Rio em suposto esquema de propinas. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, levou o pedido de suspeição de Gilmar ao Supremo.

Guiomar revela-se “indignada” com a ofensiva sobre o marido. Ela está em Bucareste, onde, pela internet, tomou conhecimento do noticiário sobre as flores.