Entidade pede um juiz federal para a cadeira de Teori

Em nota pública divulgada nesta sexta-feira (20) a União Nacional de Juízes Federais (Unajuf) pediu “zelo e cuidado” na escolha do substituto de Teori Zavascki, no Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro, de 68 anos, morreu nesta quinta-feira, 19, em um acidente aéreo em Paraty, no litoral sul do Rio.

“A entidade nesse mesmo momento manifesta seu zelo e cuidado pelo preenchimento da vaga deixada e cumpre à Unajuf o dever social decorrentes dos desafios da Operação Lava Jato, reconhecendo que ela constitui um patrimônio da sociedade, e como forma de valorizar a própria memória de S.Exa. e seu legado, cujo falecimento também poderá ser o marco para que as futuras indicações ao posto vago seja procedido mediante um processo democrático e transparente, vem a público conclamar a todas as associações de Juízes Federais, regionais ou nacionais, a indicarem lista tríplice ao Presidente da República para que preencha a vaga por Juiz Federal de Primeiro Grau, por ser anseio mais profundo de toda sociedade brasileira”, pediu a entidade.

LEIA TAMBÉM: Deputados questionam rumos da Lava Jato sem Teori na relatoria do caso